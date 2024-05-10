Sakarya'da 220 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da 220 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Sakarya\'da 220 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir işletmede yapılan aramada 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ile akaryakıt imalatında kullanılan yan mamul ve filtre ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.05.2024 09:47
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Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. 8 Mayıs 2024 tarihinde bir işletmeye gerçekleştirilen operasyonda; 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ile akaryakıt imalatında kullanılan yan mamul ve filtre ele geçirildi. Faaliyet yürüten işletmenin mühürlendiği operasyonda yakalanan 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 220 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 220 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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