Sakarya'da 40 bin 83 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Polis ekipleri 11 günde 531 şüpheliyi yakaladı
SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince 11 günde gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 531 kişi şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; onlarca kilogram uyuşturucu ve silahın yanı sıra 40 bin 83 adette cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, 1 Şubat-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen uyuşturucu, kaçakçılık, ve asayiş operasyonlarının bilançolarını açıkladı. Bu çerçevede, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık operasyonlarında 390 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 12 kilo 196 gram esrar, 2 kilo 550 gram skunk, 634 gram sentetik uyuşturucu, 322 gram eroin, 245 gram metamfetamin, 141 gram kokain, 80 adet uyuşturucu hap, 40 bin 83 adet cinsel içerikli ürün, 749 bin 700 adet sahte bandrol ve etiket, 722 kilogram açık tütün, 28 bin 560 adet sigara sarma kağıdı, 356 bin 500 adet dolu makaron, 67 adet paketlenmiş tütün, 263 adet kaçak puro, 152 adet elektronik sigara, 15 bin 400 adet gümrük kaçağı malzeme, 87 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet kurusıkı tabanca, 18 adet kesici alet ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 5 motosiklet ve otomobil ele geçirildi. Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan en az 5 en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 şüpheli de yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da 40 bin 83 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi, polis ekipleri 11 günde 531 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?