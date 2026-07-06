Sakarya\'da 42 Milyon Lira Haksız Kazanç

Sakarya merkezli 10 ilde, 19 farklı olayda 42 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin lüks villalarda tatil yaptığını belirleyen polis ekipleri, yan villayı kiralayıp tatilci görünümüyle fiziki takip yürüttü.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan incelemelerde, telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan şüphelilerin, ülke genelindeki 19 olayda yaklaşık 42 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin, elde ettikleri paraları kuyumcular üzerinden altına çevirerek sisteme dahil edip izlerini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri tatilci izlenimiyle takip yaptı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebeke üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle tatil bölgelerinde lüks villalar kiraladığını belirledi. Bölgede yan villayı kiralayarak kimliklerini gizleyen ve tatilci izlenimi veren polis ekipleri, şüphelilerin hareketlerini günlerce fiziki takip altında tuttu.

10 ilde eş zamanlı "altın tatili" operasyonu

Yeterli delil ve takibin ardından 1 Temmuz'da operasyon için düğmeye basıldı. Sakarya merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen "altın tatili" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı.

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait tüm banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konuldu. Şüphelilerin ikametlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 27 cep telefonu, 21 sim kart, 23 banka kartı, 5 flash bellek, 2 laptop, 2 tablet, 2 bilgisayar kasası, 2 kurusıkı tabanca, havalı tabanca ile 10 fişek, çok sayıda ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekenin lider kadrosunun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA