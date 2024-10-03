Sakarya'da 8 Gıda Firması Taklit ve Tağşişten İfşa Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da 8 Gıda Firması Taklit ve Tağşişten İfşa Edildi

Tarım Bakanlığı, Sakarya'daki taklit-tağşiş yapan 8 gıda firmasını ifşa etti. Denetimler devam ediyor.

03.10.2024 17:02
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde Sakarya'da 8 firma ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan denetimler neticesinde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bu çerçevede listeye giren Sakarya'daki 8 firma da ifşa edildi. Bu minvalde Akyazı ilçesinde bulunan Kartal Et ve Et Mamülleri'nde ısıl işlem görmüş manda sucuğunda tek tırnaklı eti tespiti, Arifiye ilçesinde bulunan Adapey süt ürünleri gıda sanayi ve ticaret limited şirketinin Adapey markasının yarım yağlı örgü peynirinde nişasta tespiti, Hendek ilçesindeki Almanfoush Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Şam Meraları markasında yarım yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ tespiti, Adapazarı ilçesindeki Emine Karolu'nun Öztadım markasında 5 litrelik naturel sızma taş baskı soğuk sıkım zeytinyağı ve natürel sızma zeytinyağı'nda tohum yağları karıştırılması tespiti, Erenler ilçesinde Sancak baharat gıda sanayi ve ticaret limited şirketinin Sancak Baharat markasındaki mix kekik 500 gramlığında yabancı madde tespiti, Erenler ilçesinde Tunce gıda ve tarım ürünleri ithalat ihracat sanayi ve ticaret limited şirketinin Tunce Baharat markasındaki kekik extra 500 gramlığında yabancı madde tespiti ve Karasu ilçesinde Güney yiyecekler limited şirketi (liman cafe market) Mudanya Köy Koop markasındaki Naturel Sızma Zeytin Yağında tohum yağları karıştırılması tespiti yapıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 8 Gıda Firması Taklit ve Tağşişten İfşa Edildi - Son Dakika

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