 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da alkollü şahıs metruk evi yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da alkollü şahıs metruk evi yaktı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kullanılmayan metruk bir evde çıkan yangın, alkollü bir şahsın neden olduğu iddia edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

23.01.2024 - 12:29,
Abone Ol

Sakarya'da alkollü şahıs metruk evi yaktı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kullanılmayan metruk bir evde yangın çıktı. Alkollü şahsın çıkardığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Elperek Mahallesi Kavakdibi Sokak üzerinde bulunan ve alkolik şahısların mesken tuttuğu iki katlı metruk bir evde meydana geldi. Evin giriş katından dumanlar yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, yangını çıkararak bölgeden kaçtığı iddia edilen alkollü şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya\'da alkollü şahıs metruk evi yaktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pamukova, İtfaiye, Sakarya, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da alkollü şahıs metruk evi yaktı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:07:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da alkollü şahıs metruk evi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement