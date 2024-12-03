Sakarya'da Asayiş Çalışmaları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Asayiş Çalışmaları Açıklandı

Vali Doğan, Kasım'da yapılan asayiş denetimlerinde çok sayıda suçlunun yakalandığını duyurdu.

03.12.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da Kasım ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Rahmi Doğan tarafından açıklandı. Kumar oynatan 5 şahsa adli, oynayan 12 şahsa ise idari işlem yapılırken 1 işyeri 10 gün süreyle faaliyetten men edildi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonu ve 2 ikamet komisyon kararı ile mühürlendi, 4 şahsa adli, 6 şahsa ise idari işlem yapıldı. Ayrıca 98 litre kaçak alkol ve 42 adette sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kasım ayı içerisinde yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 'Aylık Asayiş Bilgilendirme' toplantısı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Doğan, son bir ay içerisinde şehirde güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Sakarya'nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

"98 litre kaçak alkol, 42 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi"

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 01-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaları aktaran Vali Rahmi Doğan, "Kasım ayı içerisinde bin 65 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 26 kilo 948 gram bonzai, 3 kilo 158 gram esrar, 1 kilo 488 gram metamfetamin, bin 766 adet uyuşturucu hap, 596 gram bonzai hammaddesi, 587 gram skunk, 200 gram ve 80 ML amfetamin, 62 gram kokain maddesi, 56 gram kenevir tohumu, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet hassas terazi, 7 adet hint kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 124 bin 950 TL ve 150 Euro nakit para ele geçirildi. Ayrıca; 24 milyon 749 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 6 ton 525 kilo açık tütün, 140 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 140 adet gümrük kaçağı puro, 98 litre kaçak alkol, 8 adet elektronik sigara, 42 adet sahte Amerikan Doları, 1 adet dedektör, 77 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet kurusıkı tabanca, 2 adet makineli tabanca, bin 350 adet değişik çap ve markalarda mühimmat, 6 çalıntı oto ile 4 tane de motosiklet ele geçirildi" dedi.

"Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonu, 2 ikamet mühürlendi"

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 13 şüphelinin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı çerçevesinde ise 9 organizatör ile 370 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapıldığını ifade eden Vali Doğan, "Kumar oynatan 5 şahsa adli, oynayan 12 şahsa idari işlem yapılmış, 1 işyeri 10 gün süreyle faaliyetten men edilmişti. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonu, 2 ikamet komisyon kararı ile mühürlenmiş ve 4 şahsa adli, 6 şahsa ise idari işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 986 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan; 301 şahsın, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının, 27 şahsın, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının, 13 şahsın, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının ve 3 şahsın ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda; 629 şahsa sorgulama yapılmıştır. 116 adet deniz aracı kontrol edilmiş, bin 500 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulmuş ve 176 bin 339 TL idari para cezası uygulanmıştır. 39 adet balıkçı gemisinde bulunan 175 bin 269 litre yakıta ulusal marka denetimi yapılmış ve 22 şahsa idari işlem uygulanmıştır" diye konuştu.

"54 milyon 146 bin 177 TL idari para cezası"

Öte yandan, yapılan trafik denetimlerinde ise toplam 54 milyon 146 bin 177 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiğini de aktaran Vali Doğan, "Yapılan trafik denetimlerinde 192 bin 320 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 24 bin 55 araca yasal işlem yapılmış, bin 559 araç ise trafikten men edilmiştir. Abartı egzozdan 282 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 234 araca, alkol-uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 37 araca, hatalı parktan 3 bin 449 araca cezai işlem uygulanmış ve 8 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 54 milyon 146 bin 177 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. Huzurumuzu korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına suç ve suçlularla mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Rahmi Doğan, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Politika, sakarya, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Asayiş Çalışmaları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:46 Fransa’da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Fransa'da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
19:16 Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya girişi kabul edilemez Lavrov: Ukrayna'nın NATO'ya girişi kabul edilemez
18:47 Dernek Yöneticileri Tutuklandı Dernek Yöneticileri Tutuklandı
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:10:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Asayiş Çalışmaları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.