Sakarya\'da Bayram Güvenliği İçin 3.802 Görevli

Sakarya'da Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesini sağlamak adına 9 günlük tatil süresince 3 bin 802 polis ve jandarma görev yapacak.

Sakarya'da Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda, polis ve jandarma ekipleri 9 günlük tatil boyunca denetimlerini artıracak. Sakarya genelinde Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde toplam 2 bin 779 polis, jandarma sorumluluk bölgesinde ise bin 23 jandarma personeli görev yapacak. - SAKARYA