Sakarya'da Bıçaklı Kavga: Müebbet İstemi

Sakarya'da "ters baktın" tartışması sonrası çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı, tutuklu iki sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

26 Ocak tarihinde Sapanca ilçesinde Yasin Emre Solmaz (23) ve K.Y.Y. (19) ile E.Y. (20) arasında "ters baktın" tartışmasından kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Solmaz' hayatını kaybederken olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri K.Y.Y., E.Y. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çelişkiler dile getirildi

Cinayet olayına ilişkin Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 2. celsesi görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y., taraf avukatları ve maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi salonda hazır bulundu. Sanığın HTS kayıtlarında yoğun internet kullanım trafiği görüldüğünü ifade eden müşteki avukatı, olayda elinden yaralanan mağdur M.K.'nin, maktulün yakını H.S.'ye "Kavga etmek için geliyorlar, kalabalık bir grup var" biçiminde mesaj gönderdiğini aktardı. Avukat ayrıca tanık A.İ.D.'nin hem soruşturma evresinde hem de mahkemedeki yeminli beyanında sanık K.Y.Y. ile hiçbir şekilde haberleşmediğini, tesadüfi bir şekilde karşılaştıklarını ve sadece hastaneye gitmek için önlerindeki aracı izlediğini iddia ettiğini hatırlattı. Ancak K.Y.Y.'nin HTS incelemelerinde ikilinin birden çok kez iletişim kurduğunun belirlendiğini dile getiren avukat, söz konusu tanık hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Savcı kasten öldürme suçundan müebbet istedi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y.'nin "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık K.Y.Y. hakkında "basit yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk durumlarının sürmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

E.Y.'nin ilk celse verdiği savunma

E.Y., maktulü simaen tanıdığını ve aralarında husumet bulunmadığını belirtti. Olay günü bir miktar alkol aldıklarını, konuşmaları sırasında maktulün kendisine dik dik baktığını fark ettiğini, neden öyle baktığını sorması üzerine tartışma çıktığını ve darbedildiğini söyledi. Kavga ayrıldıktan sonra sinirlenerek kendi aracının camına yumruk attığını ifade eden E.Y., elindeki kanama nedeniyle hastaneye gittiklerini düşündüğünü ancak K.Y.Y.'nin aracı ikinci olayın yaşandığı yere sürdüğünü anlattı. Olay yerine vardıklarında kavga etmek için gelmediklerini söylediklerini, yaşanan hareketlilik sırasında ne olduğunu anlayamadığını, kimsede bıçak görmediğini ve yaralanmayı olaydan sonra öğrendiğini belirtti. K.Y.Y.'nin tehdit içerikli sözler söylediğini duymadığını ifade ederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

K.Y.Y.'nin ilk celse verdiği savunma

K.Y.Y., maktulle arasında husumet olmadığını, ilk tartışmada bulunmadığını, ikinci olay öncesinde yaralanan arkadaşı E.Y.'yi hastaneye götürmek için yola çıktıklarını söyledi. Daha sonra hastaneye gitmekten vazgeçtiklerini ve yaşanan tartışmayı konuşarak çözmek amacıyla taraflarla buluşmak istediğini ifade etti. Elektrik kesintileri nedeniyle yanında bıçak taşıdığını, bunun olayla ilgisi olmadığını savunan K.Y.Y., olay yerine konuşmak için gittiklerini ancak maktulün saldırgan davrandığını öne sürdü. Maktulün elini beline atarak üzerine koştuğunu, silah taşıdığını düşündüğü için "yaklaşma" diyerek bıçağı salladığını, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve maktulü hedef almadığını söyledi. Yaralandığını fark etmediğini, olay sonrası bıçağı dereye attığını belirten K.Y.Y., tehditte bulunmadığını savunarak suçlamaları reddetti. - SAKARYA