Sakarya'da 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.G. isimli şüpheli otomobiliyle Kırantepe mevkiine götürdüğü 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine olay polise bildirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Cinsel İstismar Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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