Sakarya'da çöplük yangını: Gökyüzünü kara duman kapladı - Son Dakika
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Sakarya'da çöplük yangını: Gökyüzünü kara duman kapladı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir araziye dökülen çöplük alanda çıkan yangın şehirde paniğe sebep oldu. Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi mevkiinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Çöplük alanda çıkan yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

27.06.2024 14:12
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Sakarya'da çöplük yangını: Gökyüzünü kara duman kapladı

Şehrin birçok bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir araziye dökülen çöplük alanda çıkan yangın şehirde paniğe sebep oldu. Gökyüzünü kaplayan kara duman şehrin birçok farklı bölgesinden görüldü. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir araziye dökülen çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile bölgeyi dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe de sebep oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Çöplük alanda çıkan yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da çöplük yangını: Gökyüzünü kara duman kapladı - Son Dakika

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