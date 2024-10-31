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Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Karar

Sakarya\'da DEAŞ Operasyonunda Karar

Sakarya'da DEAŞ üyeliğinden bir sanığa 6 yıl 3 ay ceza verilirken, 25 sanık beraat etti.

31.10.2024 10:55
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Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik 11'i tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Bir sanık "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar beraat etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Sakarya yapılanmasına yönelik gerçekleşen operasyonlar neticesinde yakalanan 26 şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 242 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi sorumlusu B.Ö.'nün Sakarya'ya sanıklardan E.K'yi "sözde vali" olarak görevlendirdiği yönünde istihbari bilgilerin bulunduğu belirtilen iddianamede, E.K'ye ait Adapazarı ilçesindeki yasa dışı mescide gelen, burayla ilgilenen ve sorumluluk üstlenen şahısların tespiti gayesiyle iletişimin denetlenmesi ve fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı belirtildi. Sanıkların haftanın bir günü az sayıda kişiyle örgütsel toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve toplama kararı bulunan kitap ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın 6 aydan 1 yıla, bir sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bir sanık 6 yıl 8 ay ceza aldı, 25 sanık beraat etti

Açılan davanın karar duruşması, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen sanıklar önceki beyanlarını tekrar ederek beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Y.B'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan ise 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan diğer sanıkların beraatine ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan ise bir sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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