Sakarya'da Denize Giriş Yasağına Uymayan Şahsın Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklanmıştı. Cankurtaranlar mesai saatlerinde denize giriş yasağı konusunda uyarılarda bulundu. Cankurtaranların mesai saati dışında Kule 9 mevkiinden suya giren Caner İnel (31) isimli vatandaş, girdiği denizde dalgalar arasında kayboldu. Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Ekiplerce devam eden çalışmalar neticesinde İnel'in cansız bedenine kısa sürede ulaşıldı. - SAKARYA