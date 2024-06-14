Sakarya'da Dereye Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde serinlemek için girmeye çalıştığı dereye düşen 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Ayaz Beyazgül, serinlemek için mahalleden geçen dereye girmek istediği esnada ayağının kayması neticesinde suya düştü. Gözden kaybolan çocuk yaklaşık 10 dakika sonra sudan çıkartılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çocuk, hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Beyazgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA