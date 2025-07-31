Sakarya\'da Doğal Gaz Parlaması: 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir site içindeki dairede doğal gaz sızıntısının sebep olduğu parlamada bir kişi yaralandı.

Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi içinde meydana gelen olayda, bir dairenin mutfak bölümünde doğal gaz sızıntısı sebebiyle parlama yaşandı. Ufak çaplı yangının da çıktığı parlamada bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken itfaiye ekipleri ise evdeki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA