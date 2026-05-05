Sakarya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama

Sakarya\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama
05.05.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince sosyal medya üzerinden sahte "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şahısların 622 banka hesabı üzerinden 450 milyon liranın üzerinde para trafiği yürüttüğü tespit edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bir sosyal medya platformu üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle vatandaşların dolandırıldığını belirleyerek harekete geçti.

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, liderliğini B.S.'nin yaptığı belirlenen suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin suç organizasyonunun tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

450 milyon liranın üzerinde para trafiği tespit edildi

Operasyon kapsamında şüphelilere ait kamyonet, otomobil ve motosiklet olmak üzere 3 araca el konuldu. Suç örgütünün finansal ağını mercek altına alan ekipler, şahıslara ait 622 banka hesabını ve yaklaşık 2 milyon lira değerindeki mal varlığını dondurdu. Hesaplar üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu banka hesapları aracılığıyla 450 milyon liranın üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:51:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Sakarya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.