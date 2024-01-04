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Sakarya'da fabrikada yağ kazanı patladı, işçi ölümden döndü - Son Dakika
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Sakarya'da fabrikada yağ kazanı patladı, işçi ölümden döndü

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan bir fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen bir işçi ise adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya\'da fabrikada yağ kazanı patladı, işçi ölümden döndü
04.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:40
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SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen bir işçi ise adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sanayi bölgesinde bulunan fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Korku dolu o anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir işçinin saniyeler öncesinde önünden geçtiği kazanın adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da fabrikada yağ kazanı patladı, işçi ölümden döndü - Son Dakika
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