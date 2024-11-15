Sakarya'da Fuhuşa Yer Temin Eden İki Masaj Salonu Mühürlendi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde fuhuşa yer temin ettiği tespit edilen 2 masaj salonu işletmecisi gözaltına alınarak, mekanlar mühürlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki ayrı masaj salonuna farklı günlerde baskın düzenledi. Fuhuşa yer temini sağladıkları tespit edilen E.M.K. (49) ve D.A. (36) isimli işletme sahipleri gözaltına alınırken, iki masaj salonu mühürlendi. 4 kişi hakkında ise fuhuş yapmaktan idari işlem uygulandı. - SAKARYA