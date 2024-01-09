 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da havai fişek fabrikası patlaması davasında karar açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da havai fişek fabrikası patlaması davasında karar açıklandı

Sakarya'da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imha için kamyondan indirildiği sırada patlaması sonucu 3 askerin şehit olmasına ilişkin davada mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, bir sanığın 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına, diğer 3 sanığın ise beraatine hükmetti.

Sakarya\'da havai fişek fabrikası patlaması davasında karar açıklandı
09.01.2024 - 18:13,
Abone Ol

Sakarya'da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imha için kamyondan indirildiği sırada patlaması ve 3 askerin şehit olmasına ilişkin davada mahkemeye heyeti kararını verdi. Heyet, bir sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapsine, 3 sanığın beraatine hükmetti.

Davanın duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuksuz sanıklardan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y., Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G., Jandarma Yüzbaşı M.U.Y., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık M.U.Y, esas hakkındaki savunmasında olayın meydana geldiği konuya ilişkin bir emrinin olmadığını ve çalışmanın yapılmaması için emir verdiğini söyleyerek beraatını istedi. Sanıklar C.Y. ve A.G. ise beraatlarını talep etti. Kararını veren mahkeme heyeti ise sanık Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G.'yi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına sanıklar C.Y., M.U.Y. ve A.G.'nin ise beraatine hükmetti.

Ne olmuştu

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Patlama sonrasında fabrikada hasar görmeyen patlayıcılar ise kontrollü şekilde imha edilmek üzere Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiine getirilmişti. Patlayıcılar imha edilmek üzere Taşkısığı mevkiinde 9 Temmuz 2020'de saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada patlama meydana gelmiş, patlayıcıların infilak etmesi neticesinde ise 3 asker şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 18 sayfalık iddianamede, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G., Jandarma Yüzbaşı M.U.Y. ve Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Sakarya, Mahkeme, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da havai fişek fabrikası patlaması davasında karar açıklandı - Son Dakika


19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58
Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Son Dakika
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58 Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 19:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da havai fişek fabrikası patlaması davasında karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement