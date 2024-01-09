Sakarya\'da havai fişek fabrikası patlaması davasında karar açıklandı

Sakarya'da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imha için kamyondan indirildiği sırada patlaması ve 3 askerin şehit olmasına ilişkin davada mahkemeye heyeti kararını verdi. Heyet, bir sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapsine, 3 sanığın beraatine hükmetti.

Davanın duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuksuz sanıklardan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y., Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G., Jandarma Yüzbaşı M.U.Y., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık M.U.Y, esas hakkındaki savunmasında olayın meydana geldiği konuya ilişkin bir emrinin olmadığını ve çalışmanın yapılmaması için emir verdiğini söyleyerek beraatını istedi. Sanıklar C.Y. ve A.G. ise beraatlarını talep etti. Kararını veren mahkeme heyeti ise sanık Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G.'yi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına sanıklar C.Y., M.U.Y. ve A.G.'nin ise beraatine hükmetti.

Ne olmuştu

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Patlama sonrasında fabrikada hasar görmeyen patlayıcılar ise kontrollü şekilde imha edilmek üzere Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiine getirilmişti. Patlayıcılar imha edilmek üzere Taşkısığı mevkiinde 9 Temmuz 2020'de saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada patlama meydana gelmiş, patlayıcıların infilak etmesi neticesinde ise 3 asker şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 18 sayfalık iddianamede, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G., Jandarma Yüzbaşı M.U.Y. ve Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. - SAKARYA