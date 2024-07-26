Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde araç alım satımından kaynaklanan alacak verecek meselesiyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri, yaklaşık 3 ay önce aynı ilçede bulunan bir oto galerinin kurşunlanması sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin tedavileri tamamlandıktan sonra sorgulanacakları belirtildi.

26.07.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 ay önce kurşunlanan galeride vurulmuştu, bugün yine silahlı kavgada yaralandı

Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında araç alım satımından kaynaklanan alacak verecek meselesi ile çıktığı öne sürülen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri ise yaklaşık 3 ay önce yine Erenler ilçesinde bulunan bir oto galerinin kurşunlanması neticesinde vurularak yaralanmıştı.

Olay, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç alım satımdan kaynaklanan alacak verecek meselesi sebebi ile iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.Y., O.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan O.K.'nın akrabası M.K. ise M.Y.'yi silahla vurdu. İki kişinin yaralandığı olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay önce galerisi kurşunlanmış ve yine yaralanmıştı

Öte yandan, 12 Nisan 2024 tarihinde Erenler ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde şehir dışından geldikleri ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenilen şahıslar, O.K.'nin sahibi olduğu oto galeriyi kurşunlamış ve bu olayda da O.K. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, Kavga, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement