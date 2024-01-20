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Sakarya'da intihar eden komiser ve eşinin cenazesi Yozgat'ta defnedildi - Son Dakika
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Sakarya'da intihar eden komiser ve eşinin cenazesi Yozgat'ta defnedildi

Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden komiser İlker Tarık Ünal ve eşinin cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi. İlker Tarık Ünal için Salih Paşa Camisi'nde, eşi Nesrin Ünal için ise Yeniyer beldesi Karakız Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İlker Tarık Ünal, Sorgun Mezarlığı'nda eşi Nesrin Ünal ise Yeniyer Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Sakarya\'da intihar eden komiser ve eşinin cenazesi Yozgat\'ta defnedildi
20.01.2024 - 15:56,
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Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden komiser İlker Tarık Ünal ve eşinin cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirilen cenazelerden komiser İlker Tarık Ünal için Salih Paşa Camisi'nde, eşi Nesrin Ünal için ise Yeniyer beldesi Karakız Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından İlker Tarık Ünal, Sorgun Mezarlığı'nda eşi Nesrin Ünal ise Yeniyer Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Komiser İlker Tarık Ünal'ın öldürdüğü kızı Ayşegül O.'nun cenazesinin ise İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Sakarya, Yozgat, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da intihar eden komiser ve eşinin cenazesi Yozgat'ta defnedildi - Son Dakika


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