Sakarya'da İş Adamı Ölü Bulundu

10.03.2026 20:58
56 yaşındaki iş adamı Levent Sınmaz, Kaynarca'da tabancayla ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki iş adamı, Kaynarca ilçesi Karaboğaz Sahili'nde yanında tabancayla ölü olarak bulundu.

Sakarya'da iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan; Hendek, Erenler ve Adapazarı'ndaki tesislerinde çelik ürünleri ve imalat işleri yapan Levent Muharrem Sınmaz'dan (56) bir süredir haber alamayan eşi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Yapılan araştırmasında en son Kocaeli Kandıra ilçesi Babalı da şahsın baz konumu alındı. Yapılan aramalar neticesinde Sınmaz, jandarma asayiş timleri tarafından Kaynarca İlçesi Başoğlu Mahallesi Karaboğaz Sahilinde aracının yanında yerde ve yanında tabanca ile vefat etmiş halde bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, 3. Sayfa, Sakarya, Olaylar, Ekonomi, Son Dakika

