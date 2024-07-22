Sakarya'da Jandarma Ekipleri 155 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Sakarya'da Jandarma Ekipleri 155 Şahsı Yakaladı

Sakarya'da jandarma ekipleri 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdikleri devriye faaliyetlerinde 50 bin 114 şahıs ve 59 bin 191 araç sorgusu yaparken, aranan 155 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet av tüfeği ve 43 adet fişek ele geçirildi.

22.07.2024 15:59
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Sakarya'da jandarma ekiplerince 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 50 bin 114 şahıs ve 59 bin 191 araç sorgusu yapılırken, aranan 155 şahıs ise yakalandı.

Sakarya'da jandarma ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen devriye faaliyetlerinde 50 bin 114 şahıs ve 59 bin 191 aracın sorgusu yapıldı. Dolandırıcılıktan 11, hırsızlıktan 9, öldürme suçundan 4, diğer suçlardan ise 131 şahıs olmak üzere toplam 155 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı tarihlerde yapılan çalışmalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet av tüfeği ve 43 adet fişekte ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Jandarma Ekipleri 155 Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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