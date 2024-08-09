Sakarya'da Jandarma Ekipleri Denetim ve Operasyonlarını Yayınladı

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Sakarya'da jandarma ekiplerinin temmuz ayında gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonların faaliyet raporu yayınlandı. Çeşitli suçlardan aranan 903 şahıs yakalanırken, 43 yasadışı bahis ve 14 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerinin temmuz ayında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin raporu yayınladı. Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğünce 3 bin 910 asayiş devriye faaliyet düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan 903 şahıs yakalanırken, 25 tabanca, 14 av tüfeği ve 7 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KOM ekipleri 229 şüpheliyi yakaladı, 14'ü tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; 56 bin 200 adet dolu makaron, 24 kilo 682 gram uyuşturucu madde, 2 bin 154 kök kenevir bitkisi, 70 kilogram tütün, 69 adet uyuşturucu hap, 43 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 229 şüpheli yakalandı, bunlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

43 yasadışı bahis, 14 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan 1 şahıs adli makamlarca yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen sanal devriyeler esnasında ise sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik tespit edilen 70 şahıs, haklarında yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, 43 yasadışı, 2 fishing (oltalama) ve 14 de müstehcen içerikli internet sitesi engellendi. - SAKARYA