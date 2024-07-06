Sakarya'da Jandarma Operasyonları: 698 Şahıs Yakalandı, 51 Yasa Dışı Bahis ve 9 Müstehcen İçerikli Site Engellendi - Son Dakika
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Sakarya'da Jandarma Operasyonları: 698 Şahıs Yakalandı, 51 Yasa Dışı Bahis ve 9 Müstehcen İçerikli Site Engellendi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın haziran ayında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonların faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre, 698 şahıs çeşitli suçlardan yakalanırken, 51 yasa dışı bahis ve 9 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi. Ayrıca, uyuşturucu madde, silah, tütün ve tarihi eser gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

06.07.2024 12:13
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Sakarya'da jandarma ekiplerinin haziran ayında gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonların faaliyet raporu yayınlandı. Çeşitli suçlardan aranan 698 şahıs yakalanırken, 51 yasa dışı bahis ve 9 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerinin haziran ayında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin raporu yayınladı. Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğünce 7 bin 995 asayiş devriye faaliyeti düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan 698 şahıs yakalanırken, 20 tabanca, 13 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 kesici ve delici alet, bin 1835 adet çeşitli çaplarda tabanca ile av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce 95 olaya müdahale edildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 kilo 289 gram uyuşturucu madde, 95 adet uyuşturucu hap, 171 kök kenevir bitkisi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet hassas terazi, 55 kilo tütün, 700 adet dolu makaron, 14 adet elektronik sigara, tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 adet çanak, çömlek ve obje, çeşitli cins ve çapta 12 adet silah ile 223 adet fişek ele geçirildi. Bu olaylara ilişkin yakalanan 109 şahıstan, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 1, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 1 ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şahıs yakalandı. Şahıslar, haklarında adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından serbest kaldı. Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen sanal devriyeler esnasında ise sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik tespit edilen 64 şahıs yakalandı. Şahıslar, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, 51 yasadışı bahis, 4 fishing (oltalama) ve 9 da müstehcen içerikli internet sitesi engellendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Jandarma Operasyonları: 698 Şahıs Yakalandı, 51 Yasa Dışı Bahis ve 9 Müstehcen İçerikli Site Engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Jandarma Operasyonları: 698 Şahıs Yakalandı, 51 Yasa Dışı Bahis ve 9 Müstehcen İçerikli Site Engellendi - Son Dakika
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