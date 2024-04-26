Sakarya'da Kadın Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Kadın Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Kadın Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Zahide Saatçi'ye otomobil çarptı. Saatçi'nin hayatını kaybettiği olayda, otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 10:41
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 58 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zahide Saatçi'ye (58) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Zahide Saatçi savruldu, otomobil ise takla atarak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Saatçi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı sürücü E.E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saatçi'nin adliye personeli olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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