Sakarya'nın Hendek ilçesindr kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Dikmen grup yolu Sübüllü rampasında meydana gelen kazada, 54 RH 227 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Hendek'te Kamyonet Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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