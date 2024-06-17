Sakarya'da kaza: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da kaza: 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şehir içi toplu taşıma aracına arkadan çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

17.06.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde hafif ticari aracın aynı istikametteki şehir içi toplu taşıma aracına arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Karapürçek ilçesi yolunda meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HDD 226 plakalı Toyota marka hafif ticari araç, Muhammet Bulut idaresindeki 54 T 0333 plakalı şehir içi toplu taşıma aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kazada mağdur olduğunu belirten şehir içi toplu taşıma aracı sürücüsü Muhammet Bulut, "Seyir halinde geliyordum en öndeki araç akaryakıt istasyonuna girmek için durdu ve sinyal verdi. Onun arkasındaki araç da durdu ben üçüncü araçtım ve arkamdaki araç da yaklaşık 4 saniye sonra bana vurdu, duramadı veya göremedi. Benim aracımda 2, bana vuran araçta 2, sanırım toplam 4 yaralı var. Durumlarını hastaneye gidince öğreneceğim. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım, mağdurum neticede arkadan vuruldu" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

İnceleme, Jandarma, Erenler, Sakarya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da kaza: 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:41 24 yıl sonra bir ilk Putin, Kim Jong-un’un davetiyle Kuzey Kore’ye gidiyor 24 yıl sonra bir ilk! Putin, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye gidiyor
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:28 Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti
14:17 Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
12:39 AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 17:17:47. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da kaza: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement