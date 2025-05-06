Sakarya'da Kaza: İki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da iki kadını hayattan koparan otomobil sürücüsü tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün akşam saatlerinde cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada çarptığı 2 kadının ölümüne sebep olan genç otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K. kontrolündeki 54 EK 410 plakalı Honda marka otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas ve Nermin Ayas'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen polis ekiplerince otomobil sürücüsü H.K. gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden iki kadın ise son yolculuklarına uğurlanmak üzere Kırşehir'e gönderildi.