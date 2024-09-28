Sakarya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Hale Rüzgar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Hale Rüzgar Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Hale Rüzgar Hayatını Kaybetti

Erenler'de motosiklet kazasında Hale Rüzgar, kamyonet ve otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

28.09.2024 15:29
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonete arkadan çarparak yola savrulan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a karşı yönden gelen otomobil çarptı. Kask ile diğer koruyucu ekipmanları da tam olan ve olay yerinde hayatını kaybeden genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Çaybaşıyeniköy-Kayalar Reşitbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapürçek istikametinde seyir halinde olan Hale Rüzgar (20) idaresindeki 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için manevra yapan Halil İbrahim B. (36) kontrolündeki 54 BG 951 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a, karşı yönden gelen M.A.B. (35) idaresindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç motosiklet sürücüsü Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Öte yandan genç kızın; kask, dizlik ve diğer koruyucu ekipmanları giydiği ancak bunların da yetersiz kaldığı görüldü. Ömrünün baharında motosiklet kazasının kurbanı olan 20 yaşındaki Hale Rüzgar'dan geriye fotoğrafları kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Hale Rüzgar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Hale Rüzgar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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