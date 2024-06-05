Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Sümeyye Gençer hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında Gençer'in kontrolündeki motosiklet, başka bir motosiklete çarparak kontrolden çıktı ve otomobilin altına girdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ancak Gençer kurtarılamadı.

05.06.2024 13:45
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün gece saatlerinde 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'in hayatını kaybettiği motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, ilk olarak bölgede bulunan özel bir hastaneye buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gençer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

20 yaşındaki Sümeyye Gençer'in hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Sümeyye Gençer'in kontrolündeki motosikletin, önünde seyir halinde olan motosikleti sağ tarafından geçmeye çalıştığı esnada çarparak kontrolden çıktığı görüldü. Öte yandan, Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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