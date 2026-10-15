Sakarya'da narkotik operasyonda 14 gözaltı, 251 bin 300 TL ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da narkotik operasyonda 14 gözaltı, 251 bin 300 TL ele geçirildi

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Sakarya\'da narkotik operasyonda 14 gözaltı, 251 bin 300 TL ele geçirildi
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Sakarya'da 3 ilçede 259 personelin katılımıyla düzenlenen narkotik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 95 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 251 bin 300 TL ele geçirildi.

Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 259 personelin katılımıyla 3 ilçede düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 251 bin 300 TL nakit para ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde; daha önceki tarihlerde yapılan çalışmalarda çok sayıda sentetik ecza, ecstacy, kokain, skunk, esrar, metamfetamin, sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirilmesiyle ilgili şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen 14 şahsın yakalanması amacıyla düğmeye basıldı. Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde önceden belirlenen adreslere; 160 polis memuru, 20 çevik kuvvet, 7 dedektör köpek (KEM) görevlisi, 72 özel harekat polisi olmak üzere toplam 59 ekip ve 259 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 şüpheli gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve adreslerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet mermi, 15 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 251 bin 300 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin ayrıca 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan ifadeye yönelik arandığı tespit edilerek adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da narkotik operasyonda 14 gözaltı, 251 bin 300 TL ele geçirildi - Son Dakika
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