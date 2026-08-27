Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama

Sakarya\'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama
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Sakarya'da dört ilçede düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi; operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince dört ayrı ilçede düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 4 şahıstan 3'ünün çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu yapılan kimlik kontrollerinde ortaya çıktı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Arifiye ve Geyve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Geyve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Ü.Y. (57), M.O.G. (19), Ü.S. (36), G.D. (49) ve T.Ç. (42) isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 350 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddesi, 197 gram sıvı halde sentetik cannabinoid, 2 parça halinde toplam 50.60 gram sentetik cannabinoid, 16 gram sentetik cannabinoid, 12 adet sentetik ecza ve 0.30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aranmaları vardı, operasyonda yakalandılar

Yapılan kimlik kontrollerinde şüphelilerden Ü.S. ve G.D.'nin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 12 yıl 6'şar ay, T.Ç.'nin ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.Y. tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheliyle birlikte toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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