Sakarya\'da Nisan Ayında 646 Araç ve 222 Sürücü Trafikten Men Edildi

3.Sayfa

Sakarya'da jandarma ekiplerinin Nisan ayı içinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 646 araç ve 222 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesi olan 5 bin 414 kilometrelik yol ağında denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Nisan ayı içinde ekiplerce gerçekleşen denetimlerde 105 bin 497 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 646 araç ile 222 sürücü trafikten men edilirken uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 41 sürücünün ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca Nisan ayı içinde aşırı hız, hatalı sollama, kavşaklarda geçiş kurallarına uymama ve alkollü şekilde araç kullanma sebebiyle 41 maddi hasarlı, 63 yaralamalı olmak üzere toplam 104 trafik kazası meydana geldi. - SAKARYA