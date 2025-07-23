Sakarya\'da Orman Yangını Yeniden Alevlendi

Sakarya- Bilecik sınırında kısmen kontrol altına alınan orman yangınında, akşam saatlerinde Bayat Mahallesi mevkiinde alevler yeniden yükseldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçramıştı. Yangın dün itibarıyla Sakarya sınırlarında kısmen kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün akşam saatlerinde Bayat Mahallesi mevkiinde alevler yeniden yükseldi. Yangının çıkış noktası olan Geyve ilçesi ile Bilecik arasındaki ormanlık alanda ekiplerin günlerdir süren yoğun müdahalesi sonucu dün kontrol altına alınan bölgeden yeniden dumanlar yükseldi. Akşam saatlerinde Bayat Mahallesi yakınlarında başlayan yeni alevlenme, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. - SAKARYA