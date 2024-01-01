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Sakarya'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sakarya\'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 22:25,
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Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 8881 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Velioğlu ve otomobilde bulunan Mehmet Canyelken yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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