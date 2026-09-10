Sakarya'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti

Sakarya\'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyazı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'da yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Begüm Fil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kız, Akyazı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, Orhangazi Caddesi otobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ü. idaresindeki otomobil, otobüs durağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Begüm Fil'e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu bildirilen Begüm Fil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Begüm Fil'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Akyazı Süt Fabrikası yanında bulunan aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Sakarya, Akyazı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

19:43
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:02
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
İsmail Kartal kritik kararının sebebini açıkladı: Bu yüzden oynattım
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:43
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 20:00:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Sakarya'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement