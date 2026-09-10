Sakarya\'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'da yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Begüm Fil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kız, Akyazı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, Orhangazi Caddesi otobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ü. idaresindeki otomobil, otobüs durağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Begüm Fil'e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu bildirilen Begüm Fil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Begüm Fil'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Akyazı Süt Fabrikası yanında bulunan aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.