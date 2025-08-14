Sakarya\'da Otoyolda Büyük Kaza

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın çarptığı bariyerler yola savruldu. Aynı istikamette ilerleyen bir kamyonet sürücüsünün de aniden önüne fırlayan bariyerlere çarptığı kazada otoyolun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli istikametine ilerleyen M.D. (30) kontrolündeki 41 AHY 618 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri adeta biçerek yola savurdu. Arkadan aynı istikametten gelen ve plakası öğrenilemeyen E.Y. (37) idaresindeki kamyonet sürücüsü de savrulan bariyerlerden kaçamayarak kazaya karıştı. Otoyolun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yola saçılan bariyer parçalarının temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA