Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

05.05.2026 18:42
Sakarya'da düzenlenen operasyonda, iki şüpheli ruhsatsız silahlarla yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, İstanbul'dan temin ettikleri ruhsatsız silahları Yozgat'a nakletmeye çalışan 2 şüpheli, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, yapılan teknik ve fiziki takipte, F.M.Y. (36) ve M.Z. (44) isimli şahısların İstanbul'dan temin ettikleri silahları araçla Yozgat'a götürecekleri tespit edildi. Şüphelilerin iki ayrı araçla İstanbul'dan hareket etmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. M.Z. idaresindeki araç, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Erenler Bekirpaşa mevkisinde durduruldu. Organizatör olduğu değerlendirilen F.M.Y.'nin kullandığı diğer araç ise Bolu'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda; yurtdışı menşeli 44 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 44 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen F.M.Y. ile M.Z., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
