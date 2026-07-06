Sakarya\'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Evine ateş açan gruba karşılık veren şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu değerlendirilen A.A.Ö. (20), Muammer Güney (33), T.C. (25) ve A.D. (29), husumetlileri E.D.'nin ikametinin önüne geldi. Grup, yanlarında getirdikleri silahla E.D.'nin evine ateş açtı. Silah sesleri üzerine evinin içerisinden silahla karşılık veren E.D. ile dışarıdaki grup arasında çatışma çıktı.

Kurşunların hedefi olan Muammer Güney olay yerinde hayatını kaybetti, T.C. (25) ise vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı T.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Güney'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri, ikamet içerisinden ateş açan E.D. isimli şüpheliyi, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA