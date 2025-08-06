Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, Yürek Burkan Görüntüler - Son Dakika
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Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, Yürek Burkan Görüntüler

Sakarya\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, Yürek Burkan Görüntüler
06.08.2025 14:59
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Erenler'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, acı görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, iki aile arasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Silahla vurulan Mustafa Keskin'in yerde kanlar içinde yattığı anlarda, olay yerine koşan yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Yaralı oğlu Y.K.'nın, "Babam ölüyor benim, ne sakini" diye bağırdığı görüntülerde, yaşanan acı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, E.K.'nin kız yeğenine laf atıldığı, bu sebeple Y.K. ile E.K. arasında olaydan iki gün önce tartışma yaşandığı öne sürüldü. Tarafların ailelerinin devreye girmesiyle konu büyüdü. Y.K.'nin babası Mustafa Keskin'in, E.K. ile konuşmak için gittiği buluşmada, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, M.K. ve Y.K. yaralandı. Şüpheliler İ.K. ve E.K. olay yerinden farklı araçlarla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bölgeyi ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Onlarca kovan, sokakta kan izleri

Olay yerinde yapılan incelemede sokakta ve caddedeki durakta çok sayıda boş kovan ve kan izlerine rastlandı. Jandarma, olayın ardından kaçan İ.K. ve E.K.'nin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Suçta kullanılan silahlardan biri ise olay yerinde ele geçirildi. Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Numan Kotan, Ekinli Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yaralıların tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Yürek burkan görüntüler ortaya çıktı

2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı kavganın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla vurularak kanlar içinde kalan ve yerde hareketsiz şekilde yatan Mustafa Keskin'in yanına gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden Mustafa Keskin'in yaralı oğlu Y.K.'nın ise, "Babam ölüyor benim, ne sakini" diyerek bağırdığı görüntülerde, yaşanan acı kameraya yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, Yürek Burkan Görüntüler - Son Dakika

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