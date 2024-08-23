3.Sayfa

Görenler sis sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi

Galatasaray\'a neden penaltı verdiğini açıkladı

1,5 milyon memur adayının beklediği sınav sonuçları açıklandı

Özcan Deniz "Bir çocuk daha istemiyorum" dedi, genç eşinden cevap gecikmedi

Sakarya'da son 4 ayda meydana gelen kazalar KGYS'de

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde son 4 ay içerisinde meydana gelen birbirinden ilginç trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.