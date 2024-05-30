Sakarya'da Suya Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Suya Girişler Yasaklandı

Sakarya\'da Suya Girişler Yasaklandı

Sakarya Valiliği, boğulma vakalarını önlemek amacıyla sulama kanalı, baraj, gölet ve akarsulara girişi yasakladı. 15 yaş ve üzeri insanlar suya girdiğinde cezai işlem uygulanacak, 15 yaş altındakiler ise bölgeden uzaklaştırılacak.

30.05.2024 12:58
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Sakarya Valiliği'nce yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı, sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesini yasaklandı.

Sakarya sınırları arasında bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek gayesiyle suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara sebep olma tehlikesi yaşanacağından dolayı sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi valilik kararıyla yasaklandı. Valilik tarafından alınan karar çerçevesinde 15 yaş ve üzeri yaş insanların belirtilen bölgelerde suya girmesi durumunda haklarında cezai işlem uygulanacak, 15 yaş altında bulunan bireyle ise bölgelerde uzaklaştırılacak. İdari yaptırım cezaları ise kolluk kuvvetleri, zabıta ekipleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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