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Sakarya'da taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Hurdaya dönen ve otomobil sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kazada yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kaynarca- Karasu yolu Duduköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine seyir halinde olan U.Y. kontrolündeki 54 FS 828 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Taklalar atmaya başlayan otomobil tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü U.Y. yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Gündoğdu hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.