Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda alevlere teslim olan tırın kupası küle döndü.
Yangın, Sakarya- Bilecik D-650 Karayolu Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Y.S. kontrolündeki 34 FAZ 950 plakalı tırın elektrik aksamında bir arıza olduğunu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. O sırada tırın kupası bir anda alev aldı. Kendini dışarıya atan ve olayı yara almadan atlatan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın sebebi ile bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri maddi hasarın meydana geldiği konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da tır yangını: Kupa küle döndü - Son Dakika
Hatay'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında alev alan bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında, LPG dolumu esnasında alev alan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek istasyona sıçramasını engelledi. Yaralılar ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahur vakti gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda, Kütahya Merkez ilçesinde O.K ve S.Ç. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün dengesini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bir iş yerinin önünde hayasızca hareketlerde bulunan A.Y. (42), emniyet görevlileri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda A.Y'nin 28 suç kaydı olduğu belirlendi. A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Bursa'da freni patlayan azot yüklü tanker, viraja geldiği sırada şarampole devrildi ve patladı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker, viraja geldiği esnada şarampole devrildi. Devrilmenin ardından patlama meydana gelirken, kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve alevler kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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