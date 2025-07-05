Sakarya'da Trafik Denetimleri: 125 Bin 961 Kontrol - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Denetimleri: 125 Bin 961 Kontrol

Sakarya\'da Trafik Denetimleri: 125 Bin 961 Kontrol
05.07.2025 16:24
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Sakarya'da yapılan trafik denetimlerinde 125 bin 961 sürücü ve araç kontrol edildi, 7 bin 794 ceza kesildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haziran ayında trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 125 bin 961 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimlerde 7 bin 794 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 373 sürücü ile 836 araç trafikten men edildi. 6 ayda ise toplam 809 bin 275 araç ve sürücü denetlendi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek ve kurallara uyulmasını teşvik etmek amacıyla Haziran ayı boyunca il genelinde geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hem sürücü hem araçlar titizlikle kontrol edilirken, trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurların tespitine yönelik yoğun bir çalışma yürütüldü. Yapılan denetimlerde 125 bin 961 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimlerde 7 bin 794 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 373 sürücü ile 836 araç trafikten men edildi. Jandarma trafik timleri tarafından yürütülen uygulamalarda, traktör sürücülerine yönelik denetimlerde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Toplam 549 traktör kontrol edilirken, 19 sürücüye traktörlerde hayati öneme sahip ROPS demiri bulunmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

62 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı

Denetimler sırasında uyuşturucu veya alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 51 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 162 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı. Kazaların büyük bölümü aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, arkadan çarpma ve traktörlerde ROPS demiri kullanılmaması gibi sürücü hatalarından kaynaklandı. Haziran ayı içerisinde artan motosiklet kullanımıyla birlikte bu araçlara yönelik denetimler de sıklaştırıldı. 3 bin 767 motosikletin denetlendiği uygulamalarda, 616 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 116 motosiklet trafikten men edildi.

6 aylık trafik raporu açıklandı

2025 yılının ilk 6 ayına ait trafik verileri de kamuoyu ile paylaşıldı. Ocak-Haziran döneminde toplam 809 bin 275 araç ve sürücü denetlendi. 40 bin 193 araca işlem yapılırken, 5 bin 548 araç ile bin 776 sürücü trafikten men edildi. Bu süreçte 4 bin 200 traktör denetlenirken, 129 sürücüye ROPS demiri eksikliğinden işlem yapıldı. Motosiklet denetimlerinde ise 16 bin 466 araç kontrol edilip, bin 971 sürücüye ceza kesildi. 384 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 310 sürücünün uyuşturucu veya alkollü araç kullandığı tespit edilerek ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu.

6 aylık dönemde Jandarma sorumluluk sahasında toplam 741 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 536 kişi yaralandı. Ayrıca traktör ve 'pat pat' kazaları nedeniyle de 7 vatandaş yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

"Trafik kurallarına uyalım"

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, trafik kurallarına uyan ve trafik düzenine katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür edilirken; hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanılmaması ve ihlallerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısı yapıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Trafik Denetimleri: 125 Bin 961 Kontrol - Son Dakika

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