Sakarya'da Trafik Denetimleri: 164 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Denetimleri: 164 Bin Araç Kontrol Edildi

Sakarya\'da Trafik Denetimleri: 164 Bin Araç Kontrol Edildi

Sakarya'da jandarma, aralık ayında 164 bin aracı denetleyerek 967 aracı trafikten men etti.

04.01.2025 14:25
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Sakarya'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde aralık ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 164 bin 636 aracı kontrol etti. 967 araç ve 205 sürücü trafikten men edilirken, 16 traktör sürücüsüne ise 'Rops' demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı aralık ayı içerisinde 164 bin 636 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 967 araç ve 205 sürücü trafikten men edildi. Denetlenen 752 traktörün 16 sürücüsüne 'Rops' demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 61 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile aralık ayı içerisinde jandarma sorumluluk sınırlarında; 39 yaralamalı ve 69 maddi hasarlı olmak üzere toplam 108 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 75 kişi yaralandı. 7 bin 348 motosikletin de denetlendiği uygulamalarda 99 sürücüye cezai işlem uygulandı, 25 motosiklet ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Trafik Denetimleri: 164 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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