Hendek\'te Traktör Kazası: 1 Ölü

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan traktörün dere yatağına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aksu Mahallesi'nde Mustafa Güler idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrasında Güler'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA