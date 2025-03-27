Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 25 Gözaltı, 6 Tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince iki günde yapılan 21 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-26 Mart tarihleri arasında uyuşturucunun önlenmesi çerçevesinde gerçekleştirilen 21 operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 790 gram metamfetamin, 510 gram sentetik uyuşturucu, 214 gram kokain, 122 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu, 3 gram amfetamin, 47 adet extacy hap, 40 adet sentetik hap, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA