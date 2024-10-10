Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karasu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

10.10.2024 10:42
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Sakarya İl jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde yapılan operasyonda, R.K.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu, 10 mililitre sıvı amfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 52 adet değişik çapta fişek, 2 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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