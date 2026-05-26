Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
26.05.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi yakaladı.

Sakarya'da jandarma ekiplerinin 3 ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Evlerinde uyuşturucu yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurdukları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ferizli, Pamukova ve Serdivan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve sokak satıcılarını hedef alan baskınlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda adeta uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Evde skunk bitkisi yetiştirmek için özel düzenek kuran şahısların adreslerinde; 2 parça halinde toplam 32 gram metamfetamin, 357 adet extacy uyuşturucu hap, 2 parça halinde 2 adet Lyrica ibareli sentetik ecza, 2 parça halinde 4 adet extacy ibareli sentetik ecza, 1 parça halinde 3 gram toz esrar, 20 adet 9 mm fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kök skunk bitkisi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet hava konnektörü, 1 adet LED aydınlatma, 1 adet vantilatör, 226 paket halinde toplam 1 bin 510 adet skunk tohumu, muhtelif sayıda tohum paketi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

2 tutuklama

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor İran'da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor
Bahçelievler’de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
AK Parti, bayramda CHP’yi ziyareti edecek AK Parti, bayramda CHP'yi ziyareti edecek
Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
18:16
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
17:57
bulunacak
bulunacak
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 19:13:47. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.